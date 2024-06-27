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Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района - 27.06.2024, ПРАЙМ

Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Преступная группа для осуществления террористических актов в Дагестане была создана сыном бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:21+0300

2024-06-27T22:21+0300

2024-06-27T22:21+0300

происшествия

дагестан

теракт

преступление

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - ПРАЙМ. Преступная группа для осуществления террористических актов в Дагестане была создана сыном бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. "...(сообщник боевиков — ред.) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", — сказано в пресс-релизе об аресте сообщника боевиков, помогавшего совершить теракт в Дербенте.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

https://1prime.ru/20240625/dagestan-849485404.html

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дагестан, теракт, преступление