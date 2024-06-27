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Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района
Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района - 27.06.2024, ПРАЙМ
Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района
Преступная группа для осуществления террористических актов в Дагестане была создана сыном бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:21+0300
2024-06-27T22:21+0300
происшествия
дагестан
теракт
преступление
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - ПРАЙМ. Преступная группа для осуществления террористических актов в Дагестане была создана сыном бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. "...(сообщник боевиков — ред.) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", — сказано в пресс-релизе об аресте сообщника боевиков, помогавшего совершить теракт в Дербенте.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.
https://1prime.ru/20240625/dagestan-849485404.html
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дагестан, теракт, преступление
Происшествия, Дагестан, теракт, преступление
22:21 27.06.2024
 
Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Преступную группу в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - ПРАЙМ. Преступная группа для осуществления террористических актов в Дагестане была создана сыном бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.
"...(сообщник боевиков — ред.) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", — сказано в пресс-релизе об аресте сообщника боевиков, помогавшего совершить теракт в Дербенте.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.
СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.
Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.
24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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25 июня, 17:35
 
ПроисшествияДагестантерактпреступление
 
 
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