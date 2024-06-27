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В Сбербанке спрогнозировали финансовый эффект от внедрения ИИ за пять лет

В Сбербанке спрогнозировали финансовый эффект от внедрения ИИ за пять лет - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке спрогнозировали финансовый эффект от внедрения ИИ за пять лет

Финансовый эффект "Сбера" от внедрения ИИ в 2024 году может превысить 450 миллиардов рублей, ожидается, что за последние 5 лет он в общей сложности составит... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:05+0300

2024-06-27T15:05+0300

2024-06-27T15:05+0300

ии

сбербанк

финансовый эффект

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финансовый эффект "Сбера" от внедрения ИИ в 2024 году может превысить 450 миллиардов рублей, ожидается, что за последние 5 лет он в общей сложности составит около 1,5 триллиона рублей, рассказал журналистам старший вице-президент банка Андрей Белевцев на IT-конференции GigaConf 2024. "Вообще, если брать период с 2020 по 2023 год, он составил больше чем 900 миллиардов рублей, и в этом году мы ориентируемся на цифры больше 450 миллиардов рублей. Таким образом, за пять лет мы ожидаем эффект порядка 1,5 триллиона рублей", - сказал Белевцев в ответ на вопрос, какой финансовый эффект ожидает "Сбер" от внедрения ИИ. Согласно отчету по МСФО, Сбербанк по итогам 2023 года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта. Сейчас компания развивает несколько проектов, связанных с ИИ. Так, банк запустил нейросеть GigaChat и в 2024 году рассчитывает получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта только от нее.

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ии, сбербанк, финансовый эффект