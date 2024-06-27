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В "Сбере" рассказали, когда в мире появится сильный ИИ

В "Сбере" рассказали, когда в мире появится сильный ИИ - 27.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали, когда в мире появится сильный ИИ

Сильный искусственный интеллект может появиться в мире через 3-4 года, это сложная задача, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:21+0300

2024-06-27T15:21+0300

2024-06-27T15:21+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сильный искусственный интеллект может появиться в мире через 3-4 года, это сложная задача, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев на IT-конференции GigaConf 2024. "Если бы мне этот вопрос задали хотя бы два года назад, мой бы ответ был бы совершенно другим. Я думаю, что до сильного искусственного интеллекта нам осталось 3-4 года, потому что эта задача перешла из класса мечты в класс очень сложной, крайне напряженной, но тем не менее технологической цели, над проектированием который наша большая команда сейчас работает. Прийти к этой задаче, достигнуть этой цели будет очень тяжело, но мы считаем, что она в какой-то степени задача экзистенциальная. Потому что это другая технология, нового технологического плана", - сказал Белевцев. Он отметил, что сильный искусственный интеллект может применяться в разных областях промышленности и экономики. "Сейчас ИИ становится центральной технологией. Он используется и будет все больше использоваться на каждом этапе разработки ПО и фактически в каждом приложении, которое мы создаем. Уверен, что в 2025 году уже не будет приложений, которые будут разработаны без помощи искусственного интеллекта", - добавил топ-менеджер.

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ии, мир, сбербанк