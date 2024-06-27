https://1prime.ru/20240627/imuschestvo-849560914.html

Названа стоимость имущества, проданного россиянами за долги в 2023 году

Названа стоимость имущества, проданного россиянами за долги в 2023 году - 27.06.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость имущества, проданного россиянами за долги в 2023 году

Россияне-должники за 2023 год самостоятельно реализовали арестованное имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов, а за пять месяцев текущего... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:45+0300

2024-06-27T22:45+0300

2024-06-27T22:45+0300

экономика

россияне

долги

имущество

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – ПРАЙМ. Россияне-должники за 2023 год самостоятельно реализовали арестованное имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов, а за пять месяцев текущего года - на 228,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Он напомнил, что возможность самостоятельно реализовывать имущество в счет задолженности у россиян появилось в 2014 году. "В 2023 году должниками реализовано арестованного имущества на 661,8 миллиона рублей, за пять месяцев этого года — на 228,5 миллиона рублей", - сказал директор федеральной службы судебных приставов. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://1prime.ru/20240619/bankrotstvo-849301578.html

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россияне, долги, имущество