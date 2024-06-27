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Революция в Азии: Россия и Индия открыли главные торговые ворота будущего - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Революция в Азии: Россия и Индия открыли главные торговые ворота будущего
Революция в Азии: Россия и Индия открыли главные торговые ворота будущего - 27.06.2024, ПРАЙМ
Революция в Азии: Россия и Индия открыли главные торговые ворота будущего
Россия начала поставки в Индию кузбасского угля по новому транспортному коридору "Север-Юг", который может совершить революцию в международной торговле, пишет... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:22+0300
2024-06-27T11:22+0300
россия
индия
коридор "север-юг"
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Россия начала поставки в Индию кузбасского угля по новому транспортному коридору "Север-Юг", который может совершить революцию в международной торговле, пишет The Economic Times.Коридор "Север-Юг" (INSTC) простирается на 7,2 тысячи километров от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он включает в себя сеть железных дорог, шоссе и морских портов. Часть маршрута пролегает через Иран. Созданию этого маршрута способствовали западные санкции – Россия искала и нашла возможности переправить торговые поставки на Ближний Восток и в Азию.Пока речь идет о двух составах с углем, стартовавших из Кемеровской области, далее через Казахстан и Туркменистан до порта Бандар-Аббас в Иране. Развитие этого коридора значимо для российско-индийской торговли, особенно в свете санкций. Страна считает его альтернативой амбициозному китайскому проекту "Один пояс-один путь".В мае Индия взяла управление порт Чабахар на юго-востоке Ирана на 10 лет. Это должно стать стимулом для развития коридора "Север-Юг", поскольку порт станет в нем ключевым узлом. В результате новый импульс получит торговля со Средней Азией, Афганистаном, а затем – через Россию – и с Европой, пишет издание.Коридор INSTC считается альтернативой логистическому маршруту через Суэцкий канал, который остается уязвимым для нападений и ЧП, подобных севшему в 2021 году на мель контейнеровозу. Он сократит время в пути с 45 дней до 25 и сэкономит до трети затрат на перевозку.Выгоднее всего его использование для фарминдустрии, здравоохранения, сельского хозяйства, текстильной и ювелирной промышленности. Кроме того, Индия наращивает закупки в России угля и возобновляемых источников энергии, и эта зависимость будет расти. Коридор "Север-Юг" позволит стране сэкономить валюту и увеличить рентабельности производства.
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россия, индия, коридор "север-юг"
РОССИЯ, ИНДИЯ, коридор "Север-Юг"
11:22 27.06.2024
 
Революция в Азии: Россия и Индия открыли главные торговые ворота будущего

The Economic Times: Россия отправила уголь в Индию по новому торговому маршруту

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Россия начала поставки в Индию кузбасского угля по новому транспортному коридору "Север-Юг", который может совершить революцию в международной торговле, пишет The Economic Times.
Коридор "Север-Юг" (INSTC) простирается на 7,2 тысячи километров от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он включает в себя сеть железных дорог, шоссе и морских портов. Часть маршрута пролегает через Иран. Созданию этого маршрута способствовали западные санкции – Россия искала и нашла возможности переправить торговые поставки на Ближний Восток и в Азию.
Пока речь идет о двух составах с углем, стартовавших из Кемеровской области, далее через Казахстан и Туркменистан до порта Бандар-Аббас в Иране. Развитие этого коридора значимо для российско-индийской торговли, особенно в свете санкций. Страна считает его альтернативой амбициозному китайскому проекту "Один пояс-один путь".
В мае Индия взяла управление порт Чабахар на юго-востоке Ирана на 10 лет. Это должно стать стимулом для развития коридора "Север-Юг", поскольку порт станет в нем ключевым узлом. В результате новый импульс получит торговля со Средней Азией, Афганистаном, а затем – через Россию – и с Европой, пишет издание.
Коридор INSTC считается альтернативой логистическому маршруту через Суэцкий канал, который остается уязвимым для нападений и ЧП, подобных севшему в 2021 году на мель контейнеровозу. Он сократит время в пути с 45 дней до 25 и сэкономит до трети затрат на перевозку.
Выгоднее всего его использование для фарминдустрии, здравоохранения, сельского хозяйства, текстильной и ювелирной промышленности. Кроме того, Индия наращивает закупки в России угля и возобновляемых источников энергии, и эта зависимость будет расти. Коридор "Север-Юг" позволит стране сэкономить валюту и увеличить рентабельности производства.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официальной встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Товарооборот России и Индии увеличился на десять процентов
06:22
 
РОССИЯИНДИЯкоридор "Север-Юг"
 
 
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