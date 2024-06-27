https://1prime.ru/20240627/inflyatsiya-849559659.html
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года - 27.06.2024, ПРАЙМ
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года
Инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только в середине 2025 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:10+0300
2024-06-27T22:10+0300
2024-06-27T22:10+0300
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только в середине 2025 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). "Инфляция была на уровне 2,7% в апреле, и как ожидается, вернется к 2% к середине 2025 года", - указано в документе. По оценке организации, существуют значимые риски повышения прогноза по инфляции в США, а борьба монетарных властей с темпом роста цен может потребовать большего времени, чем ожидается.
https://1prime.ru/20240624/kitay-849426498.html
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мвф, экономика сша, инфляция в сша
Экономика, МВФ, экономика США, инфляция в США
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года
МВФ: инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только к середине 2025 года
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только в середине 2025 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Инфляция была на уровне 2,7% в апреле, и как ожидается, вернется к 2% к середине 2025 года", - указано в документе.
По оценке организации, существуют значимые риски повышения прогноза по инфляции в США, а борьба монетарных властей с темпом роста цен может потребовать большего времени, чем ожидается.
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