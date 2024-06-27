https://1prime.ru/20240627/inflyatsiya-849559659.html

МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года

МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года - 27.06.2024, ПРАЙМ

МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года

Инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только в середине 2025 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:10+0300

2024-06-27T22:10+0300

2024-06-27T22:10+0300

экономика

мвф

экономика сша

инфляция в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_6a4871affd849fe6e250152f09acd8b3.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Инфляция в США вернется к целевому уровню в 2% только в середине 2025 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). "Инфляция была на уровне 2,7% в апреле, и как ожидается, вернется к 2% к середине 2025 года", - указано в документе. По оценке организации, существуют значимые риски повышения прогноза по инфляции в США, а борьба монетарных властей с темпом роста цен может потребовать большего времени, чем ожидается.

https://1prime.ru/20240624/kitay-849426498.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, экономика сша, инфляция в сша