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Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран - 27.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240627/iran-airtour--849558597.html
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран - 27.06.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщал компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:35+0300
2024-06-27T21:35+0300
экономика
россия
иран
авиаперевозки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщал компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Иранский перевозчик Iran Airtour Airlines выполнил первый рейс из Санкт-Петербурга в Тегеран", - говорится в сообщении. Авиакомпания будет выполнять перелеты в столицу Ирана один раз в две недели - по четвергам. Отмечается, что рейс запущен совместно с туроператором "БуранПарс".
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россия, иран, авиаперевозки
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, авиаперевозки
21:35 27.06.2024
 
Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран

Iran AirTour начала летать из Санкт-Петербурга в Тегеран один раз в две недели

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщал компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Иранский перевозчик Iran Airtour Airlines выполнил первый рейс из Санкт-Петербурга в Тегеран", - говорится в сообщении.
Авиакомпания будет выполнять перелеты в столицу Ирана один раз в две недели - по четвергам.
Отмечается, что рейс запущен совместно с туроператором "БуранПарс".
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ЭкономикаРОССИЯИРАНавиаперевозки
 
 
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