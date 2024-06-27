https://1prime.ru/20240627/iran-airtour--849558597.html

Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран

Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран - 27.06.2024, ПРАЙМ

Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран

Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщал компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:35+0300

2024-06-27T21:35+0300

2024-06-27T21:35+0300

экономика

россия

иран

авиаперевозки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Iran AirTour открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщал компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Иранский перевозчик Iran Airtour Airlines выполнил первый рейс из Санкт-Петербурга в Тегеран", - говорится в сообщении. Авиакомпания будет выполнять перелеты в столицу Ирана один раз в две недели - по четвергам. Отмечается, что рейс запущен совместно с туроператором "БуранПарс".

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россия, иран, авиаперевозки