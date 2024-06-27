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Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино - 27.06.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино
Щелковский городской суд Московской области арестовал замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино. Об этом сообщили... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:06+0300
2024-06-27T19:06+0300
2024-06-27T19:06+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Щелковский городской суд Московской области арестовал замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде. "Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", — заявили в суде. Ранее следователи произвели задержание двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, который привел к гибели шести человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. Было установлено, что фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника и с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замглавы компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, получали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. В СК указали, что причиной гибели людей также стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек. Уголовное дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" Фомина по делу о пожаре во Фрязино
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Щелковский городской суд Московской области арестовал замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде.
"Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", — заявили в суде.
Ранее следователи произвели задержание двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, который привел к гибели шести человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
Было установлено, что фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника и с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замглавы компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, получали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
В СК указали, что причиной гибели людей также стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Раскрыта причина пожара во Фрязино