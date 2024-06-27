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Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино - 27.06.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино

Щелковский городской суд Московской области арестовал замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино. Об этом сообщили... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:06+0300

2024-06-27T19:06+0300

2024-06-27T19:06+0300

происшествия

россия

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ск рф

арест

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Щелковский городской суд Московской области арестовал замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде. "Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", — заявили в суде. Ранее следователи произвели задержание двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, который привел к гибели шести человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. Было установлено, что фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника и с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замглавы компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, получали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. В СК указали, что причиной гибели людей также стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек. Уголовное дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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россия, пожар, ск рф, арест