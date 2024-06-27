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В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "кровной мести" террористам
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "кровной мести" террористам - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "кровной мести" террористам
Борьба с терроризмом должна быть жесткой, в этом нет сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:11+0300
2024-06-27T12:11+0300
2024-06-27T12:12+0300
дмитрий песков
рамзан кадыров
дагестан
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Борьба с терроризмом должна быть жесткой, в этом нет сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. По последним данным, число жертв теракта достигло 21.На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров призвав силовиков в регионе усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Он также призвал проявлять особую бдительность по отношению к родственникам.Кроме того, глава Чечни заявлял, что при подозрении на терроризм "надо наказать род". По его словам, посягать на жизнь нельзя, нужно понимать, что в этой ситуации "будет кровная месть". Видео с соответствующим заявлением размещено в ТГ-канале Кадырова.Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова чеченского лидера. Он ответил, что речь в видео шла о тех, ко прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. "Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
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дмитрий песков, рамзан кадыров, дагестан
Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Дагестан
В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "кровной мести" террористам
Песков о заявлении Кадырова о родных террористов: борьба с терроризмом должна быть жесткой
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Борьба с терроризмом должна быть жесткой, в этом нет сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. По последним данным, число жертв теракта достигло 21.
На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров призвав силовиков в регионе усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Он также призвал проявлять особую бдительность по отношению к родственникам.
Кроме того, глава Чечни заявлял, что при подозрении на терроризм "надо наказать род". По его словам, посягать на жизнь нельзя, нужно понимать, что в этой ситуации "будет кровная месть". Видео с соответствующим заявлением размещено в ТГ-канале
Кадырова.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова чеченского лидера. Он ответил, что речь в видео шла о тех, ко прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность.
"Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
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