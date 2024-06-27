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AFP сообщило о сложностях в работе Панамского канала

AFP сообщило о сложностях в работе Панамского канала - 27.06.2024, ПРАЙМ

AFP сообщило о сложностях в работе Панамского канала

Руководство Панамского канала сообщило, что канал по-прежнему испытывает ряд проблем, связанных с засухой, несмотря на прошедшие недавно дожди, смягчившие... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T06:14+0300

2024-06-27T06:14+0300

2024-06-27T06:15+0300

экономика

панамский канал

работа

сложности

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Руководство Панамского канала сообщило, что канал по-прежнему испытывает ряд проблем, связанных с засухой, несмотря на прошедшие недавно дожди, смягчившие большинство ограничений, передает агентство Agence France-Presse (AFP). "Канал по-прежнему испытывает воздействие продолжительного засушливого сезона прошлого года, который ограничил ежегодную пропускную способность... Несмотря на начало сезона дождей, проблема с водой в Панаме и ее канале не решена", - цитирует агентство заявление администрации. В апреле руководство сообщало о проведении ремонта шлюзов, чтобы увеличить ежедневный транзит. Прошлый год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала - до 24 судов в день. Время ожидания для грузовых судов в августе 2023 года достигало 13 дней. Позднее оно сократилось до пяти, тогда как в нормальных условиях оно составляет 2-3 дня. Проблемы канала связаны с тем, что вода в шлюзы подается из озера Гатун - искусственного пресного водоема, который также является источником воды для населения страны. Несмотря на начало сезона дождей, в Панаме опасаются продолжительного негативного влияния океанического явления Эль-Ниньо, которое может негативно сказаться на количестве осадков.

https://1prime.ru/20240606/gruzopotok-848919188.html

панамский канал

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панамский канал, работа, сложности