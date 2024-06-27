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Гендиректора завода "Звезда-Стрела" приговорили к колонии за хищение у МО

Гендиректора завода "Звезда-Стрела" приговорили к колонии за хищение у МО - 27.06.2024, ПРАЙМ

Гендиректора завода "Звезда-Стрела" приговорили к колонии за хищение у МО

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии гендиректора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского за хищение более 420... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:47+0300

2024-06-27T18:47+0300

2024-06-27T18:48+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - ПРАЙМ. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии гендиректора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского за хищение более 420 миллионов рублей средств Министерства обороны РФ. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. Он рассказал, Масленского обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи установили, что с января 2016 по январь 2023 года Масленский вместе с двумя подельниками (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство) похитил более 420 миллионов рублей, "причинив имущественный вред РФ в лице Минобороны России". В ходе судебного заседания Масленский признал свою вину. По словам представителя суда, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год. Суд также лишил Масленского права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок один год. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны, взыскав с Масленского более 404,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. Ранее УФСБ по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества начальника военного представительства АО "Корпорация "тактическое ракетное вооружение", гендиректора АО "Звезда-Стрела" и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". Источник сообщал РИА Новости, что при заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции, чтобы потом похитить эти деньги. Заявлялось, что сумма выявленного ущерба составляла около 700 миллионов рублей, было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств.

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россия, минобороны рф, впк, хищения