https://1prime.ru/20240627/kitay-849542863.html

Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов

Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов

Североатлантический альянс должен прекратить ядерный шантаж, он увеличивает риск гонки вооружений и конфликтов. Об этом заявил лофициальный представитель... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:49+0300

2024-06-27T13:49+0300

2024-06-27T13:49+0300

вооружения

китай

нато

гонка вооружений

ядерное оружие

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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен прекратить ядерный шантаж, он увеличивает риск гонки вооружений и конфликтов. Об этом заявил лофициальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Ранее Йенс Столтенберг в беседе с британской газетой Telegraph говорил, что НАТО в будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками, которые обладают ядерным оружием - Россией и Китаем. На этом фоне альянс обсуждает возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боеготовности. У Цянь отметил, Пекин выступает против раздувания блоком несуществующей китайской угрозы. "В последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества", сказал он.Официальный представитель китайского оборонного ведомства потребовал прекратить ядерный шантаж, угрозы и распространение ложной информации.

https://1prime.ru/20240626/ssha-849502784.html

китай

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китай, нато, гонка вооружений, ядерное оружие