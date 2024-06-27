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Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов
Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов
Североатлантический альянс должен прекратить ядерный шантаж, он увеличивает риск гонки вооружений и конфликтов. Об этом заявил лофициальный представитель... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:49+0300
2024-06-27T13:49+0300
вооружения
китай
нато
гонка вооружений
ядерное оружие
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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен прекратить ядерный шантаж, он увеличивает риск гонки вооружений и конфликтов. Об этом заявил лофициальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Ранее Йенс Столтенберг в беседе с британской газетой Telegraph говорил, что НАТО в будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками, которые обладают ядерным оружием - Россией и Китаем. На этом фоне альянс обсуждает возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боеготовности. У Цянь отметил, Пекин выступает против раздувания блоком несуществующей китайской угрозы. "В последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества", сказал он.Официальный представитель китайского оборонного ведомства потребовал прекратить ядерный шантаж, угрозы и распространение ложной информации.
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китай, нато, гонка вооружений, ядерное оружие
Вооружения, КИТАЙ, НАТО, гонка вооружений, ядерное оружие
13:49 27.06.2024
 
Китай обвинил НАТО в росте рисков конфликтов

Минобороны Китая: НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и конфликтов

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен прекратить ядерный шантаж, он увеличивает риск гонки вооружений и конфликтов. Об этом заявил лофициальный представитель Минобороны Китая У Цянь.
Ранее Йенс Столтенберг в беседе с британской газетой Telegraph говорил, что НАТО в будущем может столкнуться с двумя потенциальными противниками, которые обладают ядерным оружием - Россией и Китаем. На этом фоне альянс обсуждает возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боеготовности.
У Цянь отметил, Пекин выступает против раздувания блоком несуществующей китайской угрозы.
"В последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества", сказал он.
Официальный представитель китайского оборонного ведомства потребовал прекратить ядерный шантаж, угрозы и распространение ложной информации.
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ВооруженияКИТАЙНАТОгонка вооруженийядерное оружие
 
 
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