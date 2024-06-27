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Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины
Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ
Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины
Девять из десяти IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:31+0300
2024-06-27T12:31+0300
2024-06-27T12:31+0300
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кибермошенники
колл-центр
сим-карта
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Девять из десяти IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко."Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко. При этом в российских регионах изъято более тысячи сим-банков, десяток серверных станций и более 250 тысяч сим-карт.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал о нововведениях, которые скоро введут на Госуслугах. Так, на портале появится раздел "мои SIM-карты", в котором будут отображаться все SIM-карты, оформленные на гражданина. Мера может помочь в борьбе с мошенническими схемами.
https://1prime.ru/20240613/sim-karta-849112458.html
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it, мошенники, кибермошенники, колл-центр, сим-карта
IT, мошенники, кибермошенники, колл-центр, сим-карта
Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины
МВД: более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров Украины
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Девять из десяти IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
"Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко. При этом в российских регионах изъято более тысячи сим-банков, десяток серверных станций и более 250 тысяч сим-карт.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал о нововведениях, которые скоро введут на Госуслугах. Так, на портале появится раздел "мои SIM-карты", в котором будут отображаться все SIM-карты, оформленные на гражданина. Мера может помочь в борьбе с мошенническими схемами.
Российские операторы связи откажутся от гонки за "серыми" сим-картами