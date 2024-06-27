https://1prime.ru/20240627/koll-849539482.html

Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины

Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ

Почти все IT-преступления в России совершается из колл-центров Украины

Девять из десяти IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T12:31+0300

2024-06-27T12:31+0300

2024-06-27T12:31+0300

it

мошенники

кибермошенники

колл-центр

сим-карта

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Девять из десяти IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко."Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко. При этом в российских регионах изъято более тысячи сим-банков, десяток серверных станций и более 250 тысяч сим-карт.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал о нововведениях, которые скоро введут на Госуслугах. Так, на портале появится раздел "мои SIM-карты", в котором будут отображаться все SIM-карты, оформленные на гражданина. Мера может помочь в борьбе с мошенническими схемами.

https://1prime.ru/20240613/sim-karta-849112458.html

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it, мошенники, кибермошенники, колл-центр, сим-карта