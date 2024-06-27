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Президент Конго восхитился храбростью российского народа в условиях санкций - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Президент Конго восхитился храбростью российского народа в условиях санкций
Президент Конго восхитился храбростью российского народа в условиях санкций - 27.06.2024, ПРАЙМ
Президент Конго восхитился храбростью российского народа в условиях санкций
Россия и российский народ сопротивляются незаконному санкционному давлению, ведут себя храбро, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:21+0300
2024-06-27T13:21+0300
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и российский народ сопротивляются незаконному санкционному давлению, ведут себя храбро, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Глава африканской страны находится с визитом в России. В четверг, 27 июня, он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны провели переговоры в Кремле."Наш визит проходит в сложном международном контексте, в период, когда ваша страна, ваш народ ведут себя храбро и сопротивляются санкциям, незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта, ну и в результате других конфликтов", - сказал Сассу-Нгессо.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, санкции против рф
РОССИЯ, санкции против РФ
13:21 27.06.2024
 
Президент Конго восхитился храбростью российского народа в условиях санкций

Президент Конго: Россия и ее народ ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и российский народ сопротивляются незаконному санкционному давлению, ведут себя храбро, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Глава африканской страны находится с визитом в России. В четверг, 27 июня, он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны провели переговоры в Кремле.
"Наш визит проходит в сложном международном контексте, в период, когда ваша страна, ваш народ ведут себя храбро и сопротивляются санкциям, незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта, ну и в результате других конфликтов", - сказал Сассу-Нгессо.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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РОССИЯсанкции против РФ
 
 
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