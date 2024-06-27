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ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
Евросоюз и Украина ввели режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии". В рамках этих консультаций будут определяться совместные | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:28+0300
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2024-06-27T19:28+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. Евросоюз и Украина ввели режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии". В рамках этих консультаций будут определяться совместные "последующие шаги". Об этом сказано в тексте обязательств по безопасности, которые ЕС и Киев подписали в четверг в Брюсселе. "В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", — сказано в документе.При этом, согласно документу, обязательства перед Украиной в сфере безопасности будут действовать только в том случае, если Киев продолжит движение в сторону Евросоюза.Кроме того, Украина обязуется соблюдать европейские ценности, в том числе уважать человеческое достоинство, исповедовать свободу, демократию и равенство, верховенство права, уважать права человека, в том числе права меньшинств.В документе сказано, что обязательства в сфере безопасности должны быть пересмотрены в срок не позднее десяти лет с момента подписания соглашения.Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в сфере безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран ЕС, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Киеву.
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ес, украина, безопасность
Политика, ЕС, УКРАИНА, безопасность
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций на случай "будущей агрессии"
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. Евросоюз и Украина ввели режим экстренных консультаций в течение 24 часов на случай "будущей агрессии". В рамках этих консультаций будут определяться совместные "последующие шаги". Об этом сказано в тексте обязательств по безопасности, которые ЕС и Киев подписали в четверг в Брюсселе.
"В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов… ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов", — сказано в документе.
При этом, согласно документу, обязательства перед Украиной в сфере безопасности будут действовать только в том случае, если Киев продолжит движение в сторону Евросоюза.
Кроме того, Украина обязуется соблюдать европейские ценности, в том числе уважать человеческое достоинство, исповедовать свободу, демократию и равенство, верховенство права, уважать права человека, в том числе права меньшинств.
В документе сказано, что обязательства в сфере безопасности должны быть пересмотрены в срок не позднее десяти лет с момента подписания соглашения.
Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в сфере безопасности. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран ЕС, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Киеву.
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