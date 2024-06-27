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"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму
Американцам во время выборов президента следует вспомнить о девочке, погибшей из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя. Об этом написал в социальной сети Х... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:58+0300
2024-06-27T09:58+0300
2024-06-27T09:59+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Американцам во время выборов президента следует вспомнить о девочке, погибшей из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя. Об этом написал в социальной сети Х бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.Выборы нового главы Белого дома пройдут в ноябре этого года. Среди кандидатов - Джо Байден и Дональд Трамп.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать (на выборах президента США. — Прим. ред.) в ноябре", - призвал Дотком.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
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ГЕРМАНИЯ, США, выборы в США, СЕВАСТОПОЛЬ
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму
Дотком призвал американцев вспомнить о погибшей Лизе Кирнос на выборах в ноябре
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Американцам во время выборов президента следует вспомнить о девочке, погибшей из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя. Об этом написал в социальной сети Х
бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Выборы нового главы Белого дома пройдут в ноябре этого года. Среди кандидатов - Джо Байден и Дональд Трамп.
"Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать (на выборах президента США. — Прим. ред.) в ноябре", - призвал Дотком.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь