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В Мали ожидают новые поставки топлива и удобрений из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240627/mali-849529239.html
В Мали ожидают новые поставки топлива и удобрений из России
В Мали ожидают новые поставки топлива и удобрений из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Мали ожидают новые поставки топлива и удобрений из России
Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:43+0300
2024-06-27T11:43+0300
экономика
мали
поставки
россия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. "Да, мы ожидаем дальнейшие поставки российского топлива и удобрений в ближайшем будущем. Текущие переговоры предусматривают регулярные поставки в течение следующих нескольких месяцев, хотя точные даты и объемы еще уточняются", - сказал Диалло. Собеседник агентства также отметил, что с российской стороной ведутся конструктивные переговоры на предмет политики ценообразования на российскую продукцию на рынке африканской страны. "Что касается цен, то Москва демонстрирует готовность поддержать нас, предлагая доступные цены на эту продукцию, хотя еще многое предстоит сделать, чтобы сделать их более конкурентоспособными, что крайне важно для нашей экономики", - добавил Диалло. Малийский министр также добавил, что на данный момент годовой товарооборот между Республикой Мали и Россией составляет почти 1,5 миллиарда франков КФА (около, 2,35 миллиона долларов США), в основном состоит из продукции продовольственного сектора, включая пшеницу, удобрений, а также товаров производственного назначения.
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мали, поставки, россия
Экономика, МАЛИ, поставки, РОССИЯ
11:43 27.06.2024
 
В Мали ожидают новые поставки топлива и удобрений из России

Минпромторг Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПлавучая регазификационная установка "Маршал Василевский" у берегов Калининграда
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский у берегов Калининграда - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло.
"Да, мы ожидаем дальнейшие поставки российского топлива и удобрений в ближайшем будущем. Текущие переговоры предусматривают регулярные поставки в течение следующих нескольких месяцев, хотя точные даты и объемы еще уточняются", - сказал Диалло.
Собеседник агентства также отметил, что с российской стороной ведутся конструктивные переговоры на предмет политики ценообразования на российскую продукцию на рынке африканской страны.
"Что касается цен, то Москва демонстрирует готовность поддержать нас, предлагая доступные цены на эту продукцию, хотя еще многое предстоит сделать, чтобы сделать их более конкурентоспособными, что крайне важно для нашей экономики", - добавил Диалло.
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Малийский министр также добавил, что на данный момент годовой товарооборот между Республикой Мали и Россией составляет почти 1,5 миллиарда франков КФА (около, 2,35 миллиона долларов США), в основном состоит из продукции продовольственного сектора, включая пшеницу, удобрений, а также товаров производственного назначения.
 
ЭкономикаМАЛИпоставкиРОССИЯ
 
 
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