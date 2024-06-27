https://1prime.ru/20240627/medvedev-849549810.html

Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев

Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев - 27.06.2024, ПРАЙМ

Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев

На сегодняшний день мир не просто радикально изменился, он подошел к точке невозврата, поэтому требуется найти основу для разрешения накаленных до предела... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:52+0300

2024-06-27T16:52+0300

2024-06-27T16:52+0300

политика

россия

запад

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день мир не просто радикально изменился, он подошел к точке невозврата, поэтому требуется найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума в четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель — сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", — сказал он. По его словам, наиболее прочной основой для этого является "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". Медведев подчеркнул, что "несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо". Он отметил, что Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах". Медведев пояснил, что само по себе "это невнятное, и в чем-то даже тавтологическое понятие, возникло в 90-х годах, и по началу, получило некое хождение", но до конца он так и не понял, на какой именно свод правил должен опираться современный правопорядок. По его словам, в последние десятилетия Госдеп США снова вытащил этот термин "на свет божий и стал использовать его, по сути, вместо термина "международное право", причем, "как обычно, ничего не объяснив, как это американцы любят делать". "Я помню, как это изначально происходило на международных саммитах в нулевые годы, значит, во втором десятилетии. Вдруг вместо термина "международное право" появляется этот уродливый Франкенштейн, и западные страны сидят и как бы подмигивают друг другу, типа, мы понимаем, что это значит. И это стало просачиваться в различные декларации, в различные заявления", — добавил Медведев.Он также отметил, что продавливаемая США концепция порядка, основанного на правилах, несостоятельна и представляет собой антиправовую конструкцию с политической подоплекой. По его мнению, в этих правилах нет нормативного содержания, "они придуманы и комбинируются по прихоти их авторов, интерпретируются в зависимости от сложившейся конъюнктуры, международно-правовые нормы при этом намеренно искажаются".Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://1prime.ru/20240626/medvedev-849501177.html

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россия, запад, дмитрий медведев