https://1prime.ru/20240627/medvedev-849549961.html
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США
Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:54+0300
2024-06-27T16:54+0300
2024-06-27T16:54+0300
политика
сша
дмитрий медведев
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик в четверг, 27 июня, традиционо выступает на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума."Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал он.По словам зампреда российского Совбеза, западный порядок размывает международное право, давая простор для политических манипуляций в интересах НАТО и США. Так, Вашингтон под предлогом благих намерений развязывал прокси-войны и финансировал цветные революции.Медведев добавил, что Америка пытается в обход международного права присвоить себе роль мирового полицейского и мирового судьи.
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сша, дмитрий медведев, нато
Политика, США, Дмитрий Медведев, НАТО
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США
Медведев: суть американских правил - во вседозволенности США
С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик в четверг, 27 июня, традиционо выступает на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
"Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал он.
По словам зампреда российского Совбеза, западный порядок размывает международное право, давая простор для политических манипуляций в интересах НАТО и США. Так, Вашингтон под предлогом благих намерений развязывал прокси-войны и финансировал цветные революции.
Медведев добавил, что Америка пытается в обход международного права присвоить себе роль мирового полицейского и мирового судьи.
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