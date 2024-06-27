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"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США - 27.06.2024, ПРАЙМ
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"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США
Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:54+0300
2024-06-27T16:54+0300
политика
сша
дмитрий медведев
нато
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик в четверг, 27 июня, традиционо выступает на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума."Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал он.По словам зампреда российского Совбеза, западный порядок размывает международное право, давая простор для политических манипуляций в интересах НАТО и США. Так, Вашингтон под предлогом благих намерений развязывал прокси-войны и финансировал цветные революции.Медведев добавил, что Америка пытается в обход международного права присвоить себе роль мирового полицейского и мирового судьи.
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сша, дмитрий медведев, нато
Политика, США, Дмитрий Медведев, НАТО
16:54 27.06.2024
 
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США

Медведев: суть американских правил - во вседозволенности США

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик в четверг, 27 июня, традиционо выступает на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
"Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал он.
По словам зампреда российского Совбеза, западный порядок размывает международное право, давая простор для политических манипуляций в интересах НАТО и США. Так, Вашингтон под предлогом благих намерений развязывал прокси-войны и финансировал цветные революции.
Медведев добавил, что Америка пытается в обход международного права присвоить себе роль мирового полицейского и мирового судьи.
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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ПолитикаСШАДмитрий МедведевНАТО
 
 
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