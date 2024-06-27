https://1prime.ru/20240627/medvedev-849549961.html

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США - 27.06.2024, ПРАЙМ

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют": Медведев раскрыл суть правил США

Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:54+0300

2024-06-27T16:54+0300

2024-06-27T16:54+0300

политика

сша

дмитрий медведев

нато

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вседозволенность и обслуживание исключительности представляют собой суть американских правил, западный порядок дает простор для политических манипуляций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик в четверг, 27 июня, традиционо выступает на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума."Вседозволенность и обслуживание собственной исключительности - это и есть американские правила во всей их красе. Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое", - сказал он.По словам зампреда российского Совбеза, западный порядок размывает международное право, давая простор для политических манипуляций в интересах НАТО и США. Так, Вашингтон под предлогом благих намерений развязывал прокси-войны и финансировал цветные революции.Медведев добавил, что Америка пытается в обход международного права присвоить себе роль мирового полицейского и мирового судьи.

https://1prime.ru/20240627/ssha-849543785.html

сша

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сша, дмитрий медведев, нато