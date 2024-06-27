https://1prime.ru/20240627/medvedev-849550443.html

Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС

Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС

Антироссийские санкции представляет собой хитрую и продуманную игру США против Европейского союза, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на ПМЮФ. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:10+0300

2024-06-27T17:10+0300

2024-06-27T17:10+0300

дмитрий медведев

санкции против рф

запад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции представляет собой хитрую и продуманную игру США против Европейского союза, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на ПМЮФ."Главная цель этого санкционного шторма нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из ненавистных для них стран. И, кстати, не только им, но и даже своим союзникам, ведь санкции против России, это все понимают, это хитрая и хорошо продуманная игра Вашингтона против интересов Европы", - сказал он.По словам политика, обычные европейские граждане начали это понимать. Россия, отметил он, должна подсчитать весь ущерб, полученный от санкционного давления, и предъявить западу требования компенсации. Кроме того, без снятия всех ограничений урегулирование конфликта на украине невозможно, сказал Медведев.Он также добавил, что в международном праве необходимо закрепить отказ от вмешательства в дела других государств с помощью санкций. Политик призвал вернуться к идее создания объединения "подсанкционных" стран и к проведению консультаций по коллективной защите.

https://1prime.ru/20240627/kongo-849541654.html

запад

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дмитрий медведев, санкции против рф, запад