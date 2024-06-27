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Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС
Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС - 27.06.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС
Антироссийские санкции представляет собой хитрую и продуманную игру США против Европейского союза, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на ПМЮФ. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:10+0300
2024-06-27T17:10+0300
дмитрий медведев
санкции против рф
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции представляет собой хитрую и продуманную игру США против Европейского союза, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на ПМЮФ."Главная цель этого санкционного шторма нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из ненавистных для них стран. И, кстати, не только им, но и даже своим союзникам, ведь санкции против России, это все понимают, это хитрая и хорошо продуманная игра Вашингтона против интересов Европы", - сказал он.По словам политика, обычные европейские граждане начали это понимать. Россия, отметил он, должна подсчитать весь ущерб, полученный от санкционного давления, и предъявить западу требования компенсации. Кроме того, без снятия всех ограничений урегулирование конфликта на украине невозможно, сказал Медведев.Он также добавил, что в международном праве необходимо закрепить отказ от вмешательства в дела других государств с помощью санкций. Политик призвал вернуться к идее создания объединения "подсанкционных" стран и к проведению консультаций по коллективной защите.
https://1prime.ru/20240627/kongo-849541654.html
запад
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дмитрий медведев, санкции против рф, запад
Дмитрий Медведев, санкции против РФ, ЗАПАД
17:10 27.06.2024
 
Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС

Медведев назвал санкции против РФ хитрой и продуманной игрой США против интересов ЕС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Антироссийские санкции представляет собой хитрую и продуманную игру США против Европейского союза, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на ПМЮФ.
"Главная цель этого санкционного шторма нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из ненавистных для них стран. И, кстати, не только им, но и даже своим союзникам, ведь санкции против России, это все понимают, это хитрая и хорошо продуманная игра Вашингтона против интересов Европы", - сказал он.
По словам политика, обычные европейские граждане начали это понимать.
Россия, отметил он, должна подсчитать весь ущерб, полученный от санкционного давления, и предъявить западу требования компенсации. Кроме того, без снятия всех ограничений урегулирование конфликта на украине невозможно, сказал Медведев.
Он также добавил, что в международном праве необходимо закрепить отказ от вмешательства в дела других государств с помощью санкций. Политик призвал вернуться к идее создания объединения "подсанкционных" стран и к проведению консультаций по коллективной защите.
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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13:21
 
Дмитрий Медведевсанкции против РФЗАПАД
 
 
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