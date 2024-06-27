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США сейчас находятся в шаге от проигрыша, заявил Медведев - 27.06.2024, ПРАЙМ
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США сейчас находятся в шаге от проигрыша, заявил Медведев
США сейчас находятся в шаге от проигрыша, заявил Медведев - 27.06.2024, ПРАЙМ
США сейчас находятся в шаге от проигрыша, заявил Медведев
США не одерживали победу в Холодной войне, более того, сейчас они находятся в шаге от проигрыша. Такое мнение выразил в ходе выступления на пленарной сессии... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T18:54+0300
2024-06-27T18:54+0300
политика
россия
сша
холодная война
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. США не одерживали победу в Холодной войне, более того, сейчас они находятся в шаге от проигрыша. Такое мнение выразил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "США в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством", — сказал он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости являются генеральным информационным партнером мероприятия.
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россия, сша, холодная война
Политика, РОССИЯ, США, холодная война
18:54 27.06.2024
 
США сейчас находятся в шаге от проигрыша, заявил Медведев

Медведев: США не выиграли Холодную войну, сейчас они в шаге от проигрыша

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. США не одерживали победу в Холодной войне, более того, сейчас они находятся в шаге от проигрыша. Такое мнение выразил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"США в какой-то момент посчитали, что они выиграли Холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. И вот это они должны осознать со всей значимостью стоящих сегодня проблем перед человечеством", — сказал он.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости являются генеральным информационным партнером мероприятия.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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ПолитикаРОССИЯСШАхолодная война
 
 
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