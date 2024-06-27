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Бастрыкин потребовал принять законы о мигрантах, пошутив над Госдумой

Бастрыкин потребовал принять законы о мигрантах, пошутив над Госдумой - 27.06.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин потребовал принять законы о мигрантах, пошутив над Госдумой

Парламентарии должны быть заинтересованы в новых законах по миграции, поскольку ситуация в стране "напряженная". Об этом на сессии Петербургского международного | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:30+0300

2024-06-27T14:30+0300

2024-06-27T14:30+0300

ск рф

следственный комитет

александр бастрыкин

госдума

мигранты

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Парламентарии должны быть заинтересованы в новых законах по миграции, поскольку ситуация в стране "напряженная". Об этом на сессии Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините", — отметил Бастрыкин. Трансляция сессии представлена на сайте "Росконгресса". Ранее в начале июня глава СК провел оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции. Как сообщалось, за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.

https://1prime.ru/20240627/migratsiya-849534789.html

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ск рф, следственный комитет, александр бастрыкин, госдума, мигранты