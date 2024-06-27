https://1prime.ru/20240627/migratsiya-849534789.html

Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России

Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России - 27.06.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России

Российскую миграционную политику необходимо менять, заявил в ходе ПМЮФ председатель СК страны Александр Бастрыкин. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:36+0300

2024-06-27T10:36+0300

2024-06-27T10:36+0300

александр бастрыкин

мигранты

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Российскую миграционную политику необходимо менять, заявил в ходе ПМЮФ председатель СК страны Александр Бастрыкин. "Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - рассказал он.Ранее в начале июня глава Следственного комитета провел оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции. Как сообщалось в ТГ-канале ведомства, за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.

https://1prime.ru/20240619/liniya-849307908.html

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александр бастрыкин, мигранты, россия