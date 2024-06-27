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Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России
Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России - 27.06.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России
Российскую миграционную политику необходимо менять, заявил в ходе ПМЮФ председатель СК страны Александр Бастрыкин. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:36+0300
2024-06-27T10:36+0300
2024-06-27T10:36+0300
александр бастрыкин
мигранты
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Российскую миграционную политику необходимо менять, заявил в ходе ПМЮФ председатель СК страны Александр Бастрыкин. "Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - рассказал он.Ранее в начале июня глава Следственного комитета провел оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции. Как сообщалось в ТГ-канале ведомства, за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.
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александр бастрыкин, мигранты, россия
Александр Бастрыкин, Мигранты, РОССИЯ
Бастрыкин призвал изменить миграционную политику в России
Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Российскую миграционную политику необходимо менять, заявил в ходе ПМЮФ председатель СК страны Александр Бастрыкин.
"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - рассказал он.
Ранее в начале июня глава Следственного комитета провел оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции. Как сообщалось в ТГ-канале ведомства, за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.
ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции