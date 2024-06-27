https://1prime.ru/20240627/mikrozaym-849536909.html

Средний размер микрозайма в России превысил десять тысяч рублей

Средний размер микрозайма в России превысил десять тысяч рублей - 27.06.2024, ПРАЙМ

Средний размер микрозайма в России превысил десять тысяч рублей

Средний размер микрозайма в мае этого года увеличился почти на 10% в годовом выражении, несколько превысив 10 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:41+0300

2024-06-27T11:41+0300

2024-06-27T11:42+0300

микрозаймы

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в мае этого года увеличился почти на 10% в годовом выражении, несколько превысив 10 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,06 тысячи рублей, немного увеличившись (на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2024 года - 10,01 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. "В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в мае 2024 года вырос более существенно - на 9,9% (в мае 2023 года - 9,15 тысячи рублей)", - отметили в НБКИ. При этом в региональном разрезе самый серьезный рост выдачи по сравнению с апрелем среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Нижегородской и Волгоградской областях (на 2,5% и 1,8%), в Краснодарском, Алтайском и Пермском краях (на 2,1%, 1,8% и 1,5%). При этом наибольший средний размер микрозайма в мае зафиксирован в Москве (12,14 тысячи), Санкт-Петербурге (11,17 тысячи), Московской области (10,92 тысячи), Краснодарском крае (10,77 тысячи) и Ханты-Мансийском автономном округе (10,49 тысячи рублей). "Такая, в целом, умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами... долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

https://1prime.ru/20240627/mfo-849520610.html

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микрозаймы, россия, нбки