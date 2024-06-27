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В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей" - 27.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей"
В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей" - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей"
Осуществляемая ФРС США деятельность является "дремучей". Она непрозрачна и связана с коррупционными и преступными процессами. Об этом заявил в ходе... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:41+0300
2024-06-27T16:41+0300
экономика
минюст рф
фрс сша
коррупция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Осуществляемая ФРС США деятельность является "дремучей". Она непрозрачна и связана с коррупционными и преступными процессами. Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Федеральная резервная система (США — ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", — заявил он.
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минюст рф, фрс сша, коррупция
Экономика, Минюст РФ, ФРС США, коррупция
16:41 27.06.2024
 
В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей"

Минюст РФ: работа ФРС США является непрозрачной и связана с коррупцией

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Federal Reserve
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Осуществляемая ФРС США деятельность является "дремучей". Она непрозрачна и связана с коррупционными и преступными процессами. Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Федеральная резервная система (США — ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", — заявил он.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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ЭкономикаМинюст РФФРС СШАкоррупция
 
 
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