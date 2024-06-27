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В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей"

В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей" - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Минюсте России назвали работу ФРС США "дремучей"

Осуществляемая ФРС США деятельность является "дремучей". Она непрозрачна и связана с коррупционными и преступными процессами. Об этом заявил в ходе... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:41+0300

2024-06-27T16:41+0300

2024-06-27T16:41+0300

экономика

минюст рф

фрс сша

коррупция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Осуществляемая ФРС США деятельность является "дремучей". Она непрозрачна и связана с коррупционными и преступными процессами. Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Федеральная резервная система (США — ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС - ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными", — заявил он.

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минюст рф, фрс сша, коррупция