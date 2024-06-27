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В Молдавии назвали экономический рост страны иллюзией

В Молдавии назвали экономический рост страны иллюзией - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали экономический рост страны иллюзией

Экономический рост Молдавии, о котором говорят власти республики, является недостижимой целью, поскольку для ее реализации ВВП ежегодно должен увеличиваться на... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:17+0300

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 27 июн - ПРАЙМ. Экономический рост Молдавии, о котором говорят власти республики, является недостижимой целью, поскольку для ее реализации ВВП ежегодно должен увеличиваться на 8%, а не на 0,7%, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли страны, доктор экономических наук Михаил Пойсик. "Власти Молдавии идеально научились создавать иллюзию своих будущих достижений, в том числе в области экономики. Но если бы все так хорошо было и в реальности, то инвесторы выстроились бы в очереди, а они, наоборот, покидают нашу страну. Это объясняется тем, что они опасаются роста убытков на фоне нестабильных тарифов на энергоресурсы, а также скачущих цен на сырье", - заявил Пойсик. По его словам, после получения республикой независимости ВВП страны стремительно рухнул вниз, понадобилось почти 20 лет, чтобы начать восстанавливать экономику, но с 2009 года она вновь находится в рецессии. "Власти пытаются нас убедить, что нас ждет значительный прирост ВВП - до 2%, но ситуация практически катастрофическая, если учесть, что ВВП Молдавии и так в десятки раз ниже, чем в других развитых государствах. Прошлый год Молдавия закончила с экономическим ростом в 0,7%, а для экономического прорыва, о котором все время твердят власти, нужно не менее 8%. Об экономическом росте Молдавия пока может только мечтать", - подчеркнул Пойсик. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

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молдавия