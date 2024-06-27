https://1prime.ru/20240627/mus-849553180.html

Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными

Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал решения МУС в отношении России бессмысленными

Решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении России являются бессмысленными, так как она не является участником данного международного договора,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:11+0300

2024-06-27T18:11+0300

2024-06-27T18:11+0300

политика

россия

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дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении России являются бессмысленными, так как она не является участником данного международного договора, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Россия, как и большинство стран мира, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки и крупнейшие страны, типа Китая, Индии, не является участником этого опереточного учреждения под названием МУС", — сказал он.Медведев добавил, что "исходя из Конвенции о праве международных договоров, исходя из массы других международных источников, здесь просто надо прийти к очень простому, очевидному выводу, что никто не может создавать обязательства для стран, которые не участвуют в международном соглашении". Он подчеркнул, что это "общий постулат, по сути, принцип международного права, значит, и попытки распространить действия норм международного соглашения, в котором мы не участвуем, заведомо бессмысленны". "Это часть внешней политики, причем, абсолютно агрессивной", — добавил Медведев. Также он пояснил, что выдача ордера МУС на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит нормам международного права."Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать", — сказал Медведев.На ткущей неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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россия, мус, дмитрий медведев