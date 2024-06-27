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МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики
МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики - 27.06.2024, ПРАЙМ
МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики
Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:12+0300
2024-06-27T22:12+0300
2024-06-27T22:12+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он может превысить 140% ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП", - указано в документе. В МВФ отметили, что в среднесрочной перспективе бюджетный дефицит и госдолг по отношению к ВВП останутся значительно выше допандемийных прогнозов. "В частности, в рамках нынешней политики ожидается, что долг государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП", - сообщили в фонде. Там добавили, что столь высокий бюджетный дефицит и долг создают "растущий риск для экономики США и мировой экономики".
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мвф, экономика сша, госдолг сша
Экономика, МВФ, экономика США, госдолг США
МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики
МВФ: высокий бюджетный дефицит и госдолг США угрожают мировой экономике
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Властям США все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он может превысить 140% ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП", - указано в документе.
В МВФ отметили, что в среднесрочной перспективе бюджетный дефицит и госдолг по отношению к ВВП останутся значительно выше допандемийных прогнозов.
"В частности, в рамках нынешней политики ожидается, что долг государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП", - сообщили в фонде.
Там добавили, что столь высокий бюджетный дефицит и долг создают "растущий риск для экономики США и мировой экономики".
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года