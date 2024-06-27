Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240627/mvf-849560635.html
Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года
Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года - 27.06.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году, заявила... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:40+0300
2024-06-27T22:51+0300
экономика
мвф
сша
ставка фрс
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/25/841322589_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_608c2a50bb4f2a8894d1f135d5f0750c.jpg
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году, заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева."Мы видим потенциал для одного снижения ставок в течение 2024 года", - сообщила она журналистам на брифинге.Георгиева добавила, что в 2025 году МВФ допускает несколько снижений ставки.По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.
https://1prime.ru/20240627/sistema-849560407.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/25/841322589_0:0:1812:1359_1920x0_80_0_0_9a6d60b3b6674f21895d18847e16ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, сша, ставка фрс
Экономика, МВФ, США, ставка ФРС
22:40 27.06.2024 (обновлено: 22:51 27.06.2024)
 
Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года

Георгиева: МВФ ожидает лишь одно снижение ставки ФРС до конца 2024 года

© CC BY 2.0 / Dutch Government/Martijn BeekmanДиректор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© CC BY 2.0 / Dutch Government/Martijn Beekman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году, заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы видим потенциал для одного снижения ставок в течение 2024 года", - сообщила она журналистам на брифинге.
Георгиева добавила, что в 2025 году МВФ допускает несколько снижений ставки.
По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ
22:32
 
ЭкономикаМВФСШАставка ФРС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала