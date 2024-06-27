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Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года

Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года - 27.06.2024, ПРАЙМ

Глава МВФ ждет лишь одно снижение ставки ФРС до конца года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году, заявила... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:40+0300

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году, заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева."Мы видим потенциал для одного снижения ставок в течение 2024 года", - сообщила она журналистам на брифинге.Георгиева добавила, что в 2025 году МВФ допускает несколько снижений ставки.По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.

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мвф, сша, ставка фрс