https://1prime.ru/20240627/nalogi-849527570.html

Правительство обсудит внесение поправок в налоговый кодекс

Правительство обсудит внесение поправок в налоговый кодекс - 27.06.2024, ПРАЙМ

Правительство обсудит внесение поправок в налоговый кодекс

Правительство России на заседании в четверг обсудит поправки в законопроект об изменениях налогового кодекса и отдельных законодательных актов, сообщает... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T06:05+0300

2024-06-27T06:05+0300

2024-06-27T06:29+0300

налоги

правительство рф

поправки

налоговый кодекс

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/56/829575671_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_08a2bfa163d45d6eee4b2d7bed1a35ee.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит поправки в законопроект об изменениях налогового кодекса и отдельных законодательных актов, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 639663-8 "О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект поправок направлен на учет замечаний и предложений, высказанных при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе. Комитет по бюджету и налогам рассмотрит поправки ко второму чтению 1 и 2 июля 2024 года. Второе чтение законопроекта запланировано на 4 июля 2024 года. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%, и ряд других законопроектов. Документы были внесены правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей - в 2025 году.

https://1prime.ru/20240626/nalog-849508558.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, поправки, налоговый кодекс