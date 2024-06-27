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Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства
Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства - 27.06.2024, ПРАЙМ
Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства
НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле, однако создаст миссию в Германии для координации всех видов помощи. Об этом пишет газета... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:57+0300
2024-06-27T10:57+0300
вооружения
нато
украина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле, однако создаст миссию в Германии для координации всех видов помощи. Об этом пишет газета The New York Times, сославшись на источники.По данным издания, миссия получит название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи", - поясняется в материалах.Как рассказали источники NYT, миссия будет координировать помощь Киеву, поставки артиллерии, истребителей F-16, обсучение солдат, а также взаимодействие по двусторонним соглашениям о безопасности. Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер объяснил газете, что это решение сблизит Украину и НАТО и защитит Киев в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. "Создание миссии — это "сильный сигнал о союзнической приверженности" помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО", - подчеркнули источники NYT.
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нато, украина
Вооружения, НАТО, УКРАИНА
10:57 27.06.2024
 
Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства

NYT: НАТО вместо членства предложит Киеву штаб-квартиру по координации помощи

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле, однако создаст миссию в Германии для координации всех видов помощи. Об этом пишет газета The New York Times, сославшись на источники.
По данным издания, миссия получит название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины".
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"Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи", - поясняется в материалах.
Как рассказали источники NYT, миссия будет координировать помощь Киеву, поставки артиллерии, истребителей F-16, обсучение солдат, а также взаимодействие по двусторонним соглашениям о безопасности.
Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер объяснил газете, что это решение сблизит Украину и НАТО и защитит Киев в случае победы Дональда Трампа на выборах в США.
"Создание миссии — это "сильный сигнал о союзнической приверженности" помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО", - подчеркнули источники NYT.
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