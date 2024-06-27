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Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства

Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства - 27.06.2024, ПРАЙМ

Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства

НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле, однако создаст миссию в Германии для координации всех видов помощи. Об этом пишет газета... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:57+0300

2024-06-27T10:57+0300

2024-06-27T10:57+0300

вооружения

нато

украина

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле, однако создаст миссию в Германии для координации всех видов помощи. Об этом пишет газета The New York Times, сославшись на источники.По данным издания, миссия получит название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи", - поясняется в материалах.Как рассказали источники NYT, миссия будет координировать помощь Киеву, поставки артиллерии, истребителей F-16, обсучение солдат, а также взаимодействие по двусторонним соглашениям о безопасности. Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер объяснил газете, что это решение сблизит Украину и НАТО и защитит Киев в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. "Создание миссии — это "сильный сигнал о союзнической приверженности" помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО", - подчеркнули источники NYT.

https://1prime.ru/20240626/ryutte-849518317.html

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нато, украина