https://1prime.ru/20240627/nato-849540570.html

Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией

Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией - 27.06.2024, ПРАЙМ

Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией

НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:10+0300

2024-06-27T13:10+0300

2024-06-27T13:10+0300

нато

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марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.Ранее Польша и Прибалтика выступали с соответствующей инициативой. Рютте задали вопрос, как НАТО относится к такому проекту и не хочет ли его возглавить.Он напомнил, что альянс присутствует во всех этих странах, блок также десятилетиями вкладывал средства в военную инфраструктуру. "Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал Рютте.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна вместе с Польшей, Латвией и Литвой направляла соответствующее письмо. По ее словам, этот вопрос не только финансовый, но и политический. При этом Каллас добавила, что точный объем средств, необходимый для реализации инициативы, пока не просчитан.

https://1prime.ru/20240627/nato-849535251.html

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нато, россия, белоруссия, марк рютте