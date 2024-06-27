https://1prime.ru/20240627/nato-849540570.html
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией
НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:10+0300
2024-06-27T13:10+0300
2024-06-27T13:10+0300
нато
россия
белоруссия
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.Ранее Польша и Прибалтика выступали с соответствующей инициативой. Рютте задали вопрос, как НАТО относится к такому проекту и не хочет ли его возглавить.Он напомнил, что альянс присутствует во всех этих странах, блок также десятилетиями вкладывал средства в военную инфраструктуру. "Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал Рютте.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна вместе с Польшей, Латвией и Литвой направляла соответствующее письмо. По ее словам, этот вопрос не только финансовый, но и политический. При этом Каллас добавила, что точный объем средств, необходимый для реализации инициативы, пока не просчитан.
https://1prime.ru/20240627/nato-849535251.html
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нато, россия, белоруссия, марк рютте
НАТО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Марк Рютте
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией
Рютте: НАТО не против линии обороны на границах ЕС с РФ и Белоруссией
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Ранее Польша и Прибалтика выступали с соответствующей инициативой. Рютте задали вопрос, как НАТО относится к такому проекту и не хочет ли его возглавить.
Он напомнил, что альянс присутствует во всех этих странах, блок также десятилетиями вкладывал средства в военную инфраструктуру.
"Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал Рютте.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна вместе с Польшей, Латвией и Литвой направляла соответствующее письмо. По ее словам, этот вопрос не только финансовый, но и политический. При этом Каллас добавила, что точный объем средств, необходимый для реализации инициативы, пока не просчитан.
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