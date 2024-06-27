Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/nato-849540570.html
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией
НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:10+0300
2024-06-27T13:10+0300
нато
россия
белоруссия
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488654_0:61:3426:1988_1920x0_80_0_0_6d0bd18b13cf250f30bd21c289fe012c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.Ранее Польша и Прибалтика выступали с соответствующей инициативой. Рютте задали вопрос, как НАТО относится к такому проекту и не хочет ли его возглавить.Он напомнил, что альянс присутствует во всех этих странах, блок также десятилетиями вкладывал средства в военную инфраструктуру. "Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал Рютте.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна вместе с Польшей, Латвией и Литвой направляла соответствующее письмо. По ее словам, этот вопрос не только финансовый, но и политический. При этом Каллас добавила, что точный объем средств, необходимый для реализации инициативы, пока не просчитан.
https://1prime.ru/20240627/nato-849535251.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488654_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_32fe9e7ab3843be3a21618c76350e288.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, белоруссия, марк рютте
НАТО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Марк Рютте
13:10 27.06.2024
 
Рютте поддержал линию обороны на границах ЕС с Россией и Белоруссией

Рютте: НАТО не против линии обороны на границах ЕС с РФ и Белоруссией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. НАТО не против профинансировать строительство линии обороны между ЕС и Россией и Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Ранее Польша и Прибалтика выступали с соответствующей инициативой. Рютте задали вопрос, как НАТО относится к такому проекту и не хочет ли его возглавить.
Он напомнил, что альянс присутствует во всех этих странах, блок также десятилетиями вкладывал средства в военную инфраструктуру.
"Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет", - сказал Рютте.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна вместе с Польшей, Латвией и Литвой направляла соответствующее письмо. По ее словам, этот вопрос не только финансовый, но и политический. При этом Каллас добавила, что точный объем средств, необходимый для реализации инициативы, пока не просчитан.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Сильный сигнал: НАТО предложит Киеву утешительный приз вместо членства
10:57
 
НАТОРОССИЯБЕЛОРУССИЯМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала