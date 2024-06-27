https://1prime.ru/20240627/nato-849545208.html

Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО

Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО - 27.06.2024, ПРАЙМ

Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО

Обещания, которыми НАТО кормит Украину, несбыточны, иначе блоку придется столкнуться с Россией. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:03+0300

2024-06-27T15:03+0300

2024-06-27T15:03+0300

нато

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Обещания, которыми НАТО кормит Украину, несбыточны, иначе блоку придется столкнуться с Россией. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Да и большинство стран, даже Франция и Германия — никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй", - сказал он.Кроме того, напомнил Дэвис, Украина не подходит ни по одному критерию для вступления в Североатлантический альянс.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

https://1prime.ru/20240627/sklad-849542364.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, сша, украина