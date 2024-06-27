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Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО
Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО - 27.06.2024, ПРАЙМ
Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО
Обещания, которыми НАТО кормит Украину, несбыточны, иначе блоку придется столкнуться с Россией. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:03+0300
2024-06-27T15:03+0300
нато
сша
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Обещания, которыми НАТО кормит Украину, несбыточны, иначе блоку придется столкнуться с Россией. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Да и большинство стран, даже Франция и Германия — никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй", - сказал он.Кроме того, напомнил Дэвис, Украина не подходит ни по одному критерию для вступления в Североатлантический альянс.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, сша, украина
НАТО, США, УКРАИНА
15:03 27.06.2024
 
Даже Германия и Франция: в США сделали шокирующее признание о НАТО

Дэвис: НАТО не примет Украину в альянс, чтобы избежать войны с Россией

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Обещания, которыми НАТО кормит Украину, несбыточны, иначе блоку придется столкнуться с Россией. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Deep Dive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
"Да и большинство стран, даже Франция и Германия — никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй", - сказал он.
Кроме того, напомнил Дэвис, Украина не подходит ни по одному критерию для вступления в Североатлантический альянс.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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НАТОСШАУКРАИНА
 
 
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