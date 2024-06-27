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Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину

Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину - 27.06.2024, ПРАЙМ

Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в стране сменится премьер, заявила глава парламентской фракции "Национального... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:04+0300

2024-06-27T15:04+0300

2024-06-27T15:04+0300

политика

нато

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в стране сменится премьер, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme. Политик напомнила, что во Франции президент наделен титулом верховного главнокомандующего лишь номинально. "Он является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается государственной казной", — пояснила она.По ее словам, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла сумеет провести красные линии, есть займет кресло премьера. Тогда президент не сможет отправить войска на Украину.Партия "Национальное объединение" более чем вдвое опередила сторонников Макрона на состоявшихся в начале июня выборах в Европарламент во Франции. После этого президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два этапа – 30 июня и 7 июля.По данным опросов, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, тогда как президентская коалиция может рассчитывать максимум на 20 голосов.Западные политики в публичном пространстве не исключают прямого вмешательства в конфликт на Украине. Макрон не исключил отправки туда французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми атаки ВСУ по территории России с использованием британских ракет.

https://1prime.ru/20240328/france-846805820.html

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нато, украина, эммануэль макрон