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Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину - 27.06.2024, ПРАЙМ
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в стране сменится премьер, заявила глава парламентской фракции "Национального... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:04+0300
2024-06-27T15:04+0300
политика
нато
украина
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в стране сменится премьер, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme. Политик напомнила, что во Франции президент наделен титулом верховного главнокомандующего лишь номинально. "Он является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается государственной казной", — пояснила она.По ее словам, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла сумеет провести красные линии, есть займет кресло премьера. Тогда президент не сможет отправить войска на Украину.Партия "Национальное объединение" более чем вдвое опередила сторонников Макрона на состоявшихся в начале июня выборах в Европарламент во Франции. После этого президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два этапа – 30 июня и 7 июля.По данным опросов, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, тогда как президентская коалиция может рассчитывать максимум на 20 голосов.Западные политики в публичном пространстве не исключают прямого вмешательства в конфликт на Украине. Макрон не исключил отправки туда французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми атаки ВСУ по территории России с использованием британских ракет.
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нато, украина, эммануэль макрон
Политика, НАТО, украина, Эммануэль Макрон
15:04 27.06.2024
 
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину

Марин Ле Пен: Макрон не сможет послать войска на Украину, если сменится премьер

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в стране сменится премьер, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.
Политик напомнила, что во Франции президент наделен титулом верховного главнокомандующего лишь номинально. "Он является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается государственной казной", — пояснила она.
По ее словам, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла сумеет провести красные линии, есть займет кресло премьера. Тогда президент не сможет отправить войска на Украину.
Партия "Национальное объединение" более чем вдвое опередила сторонников Макрона на состоявшихся в начале июня выборах в Европарламент во Франции. После этого президент объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два этапа – 30 июня и 7 июля.
По данным опросов, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, тогда как президентская коалиция может рассчитывать максимум на 20 голосов.
Западные политики в публичном пространстве не исключают прямого вмешательства в конфликт на Украине. Макрон не исключил отправки туда французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми атаки ВСУ по территории России с использованием британских ракет.
*Французский политик Мари Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов
28 марта, 10:30
 
ПолитикаНАТОукраинаЭммануэль Макрон
 
 
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