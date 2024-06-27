https://1prime.ru/20240627/nato-849554914.html
В НАТО заявили, что не считают альянс участником конфликта на Украине
В НАТО заявили, что не считают альянс участником конфликта на Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО заявили, что не считают альянс участником конфликта на Украине
Североатлантический альянс не рассматривает себя в статусе участника украинского конфликта, но считает, что имеет право оказывать Киеву поддержку. Об этом... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:22+0300
2024-06-27T19:22+0300
2024-06-27T19:22+0300
политика
нато
украина
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не рассматривает себя в статусе участника украинского конфликта, но считает, что имеет право оказывать Киеву поддержку. Об этом заявила в четверг в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post, постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. "НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", —сказала она.Кроме того, Смит отметила, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению США, является свидетельством изоляции России. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240627/zayavlenie-849552288.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, конфликт
Политика, НАТО, УКРАИНА, конфликт
В НАТО заявили, что не считают альянс участником конфликта на Украине
Постпред США Смит: НАТО не считает себя участником конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не рассматривает себя в статусе участника украинского конфликта, но считает, что имеет право оказывать Киеву поддержку. Об этом заявила в четверг в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post, постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
"НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", —сказала она.
Кроме того, Смит отметила, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению США, является свидетельством изоляции России.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Медведев прокомментировал заявление НАТО о непричастности к ударам по РФ