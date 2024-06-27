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Котировки нефтяных фьючерсов снижаются на данных по запасам

Котировки нефтяных фьючерсов снижаются на данных по запасам - 27.06.2024, ПРАЙМ

Котировки нефтяных фьючерсов снижаются на данных по запасам

Цены на нефть снизились в четверг, так как неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США на отчетной неделе породило опасения... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:42+0300

2024-06-27T11:42+0300

2024-06-27T11:42+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в четверг, так как неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США на отчетной неделе породило опасения относительно замедления спроса. Однако пространство для падения котировок было ограничено, так как возможное расширение ближневосточного конфликта может затормозить поставки нефти из региона.По состоянию на 03.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 28 центов, или 0,3%, до 84,97 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 31 цент, или 0,4%, до 80,59 доллара за баррель.Оба контракта в среду завершили торги небольшим ростом."Увеличение запасов нефти и бензина в США негативно отражается на рынке, порождая опасения относительно ослабления спроса", - сказал Цуёси Уэно, старший экономист NLI Research Institute.Однако на рынке действуют противоположно направленные силы, и поддержку котировкам обеспечивает вероятность того, что эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" затормозит предложение, добавил он.Согласно представленным в среду данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на неделе 15-21 июня выросли на 3,6 млн баррелей, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения показателя на 2,9 млн баррелей.Запасы бензина на отчетной неделе увеличились на 2,7 млн баррелей против ожидаемого сокращения на 1 млн баррелей.Поставки бензина на потребительский рынок США, индикатор спроса, снизились примерно на 417 000 баррелей в день, до 8,97 млн баррелей в день. Скользящая средняя за четыре недели при этом находится примерно на 2% ниже уровней прошлого года."Пространство для роста цен остается ограниченным ввиду слабости спроса на бензин в США в начале сезона пикового спроса", - сказал Эмрил Джамиль, старший аналитик LSEG Oil Research.Маржинальность производства бензина уменьшается после достижения в марте пика в районе 30 долларов за баррель, отметил он."Ситуация усугубляется замедлением спроса на дизельное топливо в Европе и США, тогда как маржинальность производства дизеля сокращается с прошлого августа", - добавил Джамиль.Пространство для падения цен ограничивали опасения относительно расширения ближневосточного конфликта.

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рынки, мировой рынок нефти