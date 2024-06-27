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Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ
Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ - 27.06.2024, ПРАЙМ
Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T07:46+0300
2024-06-27T07:56+0300
вооружения
польша
прибалтика
россия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По оценкам, проект строительства этой линии обороны составляет €2,5 млрд. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на просмотренные письма. В письме, которое цитирует агентство, в частности, говорится, что создание оборонной инфраструктуры вдоль границы Европейского союза с Российской Федерацией и Белоруссией решит "острую и насущную необходимость" защитить Евросоюз от военных и гибридных угроз. "Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", - отмечается в письме. Вместе с тем сообщается, что что ряд европейских дипломатов оценили стоимость возведения этой линии обороны вдоль границы Евросоюза с Российской Федерацией и Белоруссией в сумму около €2,5 млрд. При этом в письме, как передает Reuters, говорится, что планирование и непосредственно строительство линии должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями. Программа "Восточный щит" стоимостью $2,5 млрд будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. Эта программа предусматривает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения путем формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия БПЛА.
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польша, прибалтика, россия
Вооружения, Польша, Прибалтика, РОССИЯ
07:46 27.06.2024 (обновлено: 07:56 27.06.2024)
 
Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ

Reuters: Польша и Прибалтика призвали создать линию обороны на границе с Россией

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По оценкам, проект строительства этой линии обороны составляет €2,5 млрд. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на просмотренные письма.
В письме, которое цитирует агентство, в частности, говорится, что создание оборонной инфраструктуры вдоль границы Европейского союза с Российской Федерацией и Белоруссией решит "острую и насущную необходимость" защитить Евросоюз от военных и гибридных угроз.
"Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", - отмечается в письме.
Вместе с тем сообщается, что что ряд европейских дипломатов оценили стоимость возведения этой линии обороны вдоль границы Евросоюза с Российской Федерацией и Белоруссией в сумму около €2,5 млрд. При этом в письме, как передает Reuters, говорится, что планирование и непосредственно строительство линии должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши
25 июня, 17:01
Программа "Восточный щит" стоимостью $2,5 млрд будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. Эта программа предусматривает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения путем формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия БПЛА.
 
ВооруженияПольшаПрибалтикаРОССИЯ
 
 
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