https://1prime.ru/20240627/oborona-849529524.html

Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ

Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Польша и Прибалтика просят у ЕС деньги на линию обороны на границе с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T07:46+0300

2024-06-27T07:46+0300

2024-06-27T07:56+0300

вооружения

польша

прибалтика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По оценкам, проект строительства этой линии обороны составляет €2,5 млрд. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на просмотренные письма. В письме, которое цитирует агентство, в частности, говорится, что создание оборонной инфраструктуры вдоль границы Европейского союза с Российской Федерацией и Белоруссией решит "острую и насущную необходимость" защитить Евросоюз от военных и гибридных угроз. "Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", - отмечается в письме. Вместе с тем сообщается, что что ряд европейских дипломатов оценили стоимость возведения этой линии обороны вдоль границы Евросоюза с Российской Федерацией и Белоруссией в сумму около €2,5 млрд. При этом в письме, как передает Reuters, говорится, что планирование и непосредственно строительство линии должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями. Программа "Восточный щит" стоимостью $2,5 млрд будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. Эта программа предусматривает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения путем формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия БПЛА.

https://1prime.ru/20240625/polsha-849482687.html

польша

прибалтика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, прибалтика, россия