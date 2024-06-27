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Глава ЕК предложила выделить на оборону 500 миллиардов евро, сообщили СМИ

Глава ЕК предложила выделить на оборону 500 миллиардов евро, сообщили СМИ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Глава ЕК предложила выделить на оборону 500 миллиардов евро, сообщили СМИ

ФРГ и Нидерланды выступили против ужесточения положений в вопросе совместных расходов Евросоза на оборону. Это раздражает остальных европейских лидеров. Глава... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:42+0300

2024-06-27T20:42+0300

2024-06-27T20:42+0300

экономика

ес

расходы на оборону

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ФРГ и Нидерланды выступили против ужесточения положений в вопросе совместных расходов Евросоза на оборону. Это раздражает остальных европейских лидеров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости собрать 500 миллиардов евро на обеспечение безопасности в течение десяти лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Германия настаивает, чтобы лидеры в ЕС отказались от ужесточения формулировок по совместным тратам на оборону, эта позиция вызывает противодействие у других членов союза... Германия и Нидерланды занимаются продвижением вариантов финансирования для увеличения расходов вместо обсуждений усиления и ускорения наращивания обороны", — сказано в сообщении агентства. При этом отмечается, что, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, так и действующий премьер Нидерландов Марк Рютте выступают против выделения дополнительных совместных европейских ресурсов на оборону. Также они не поддерживают план совместных долговых обязательств, пока не будут исключены другие варианты. При этом к определенным видам совместных долговых обязательств призывают Франция и Италия. По данным Bloomberg, Фон дер Ляйен заявила лидерам в четверг, что блоку необходимо потратить дополнительно около 500 миллиардов евро на оборону и безопасность в ближайшее десятилетие, чтобы бороться с текущими и прогнозируемыми угрозами. При этом Берлин "не хочет видеть никаких новых заявлений по обороне" сверх того, что было согласовано на саммите ЕС в марте, отмечает агентство. Саммит стран ЕС проходит в Брюсселе 27 и 28 июня.

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ес, расходы на оборону, урсула фон дер ляйен