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У экс-координатора программы Зеленского провели обыск, сообщили СМИ

У экс-координатора программы Зеленского провели обыск, сообщили СМИ - 27.06.2024, ПРАЙМ

У экс-координатора программы Зеленского провели обыск, сообщили СМИ

Обыск у экс-координатора программы Владимира Зеленского "Большое строительство" Юрия Голика провели в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T23:49+0300

2024-06-27T23:49+0300

2024-06-27T23:49+0300

происшествия

украина

владимир зеленский

обыски

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Обыск у экс-координатора программы Владимира Зеленского "Большое строительство" Юрия Голика провели в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщило украинское издание Bihus.Info. Ранее в четверг издание "Украинская правда" сообщило, что прошли обыски у бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Издание считает, что причиной обысков является программа "Большое строительство", куратором которой он был ранее. Именно этот проект, по данным местных СМИ, поглотил значительную часть средств, которые должны были пойти в свое время на оборону. "НАБУ пришло с обыском к нашему фигуранту — идеологу "Большого строительства" Юрию Голику", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом отмечается, что точные сведения, какое именно дело стало причиной следственных мероприятий. В Bihus.Info напомнили, что Голик занимал должность консультанта упомянутой президентской программы, а также был экс-советником руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. В ноябре 2022 года журналисты выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получала миллиарды на ремонт дорог в рамках "Большого строительства", является девушкой Резниченко. Издание "Зеркало недели" сообщало, что на Резниченко и его партнера Голика завели уголовное дело по факту исчезновения полутора миллиардов гривен (более 37 миллионов долларов) в ходе строительства в рамках данной программы. Украинские СМИ 13 июня со ссылкой на источники в госпогранслужбе сообщали, что Голик покинул территорию Украины со справкой об инвалидности.

https://1prime.ru/20240627/zelenskiy-849548147.html

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украина, владимир зеленский, обыски