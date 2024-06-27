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У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски, пишут СМИ
У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски, пишут СМИ - 27.06.2024, ПРАЙМ
У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски, пишут СМИ
У бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проводятся, работают представители антикоррупционного бюро. Об этом сообщило издание... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T20:32+0300
2024-06-27T20:32+0300
2024-06-27T20:32+0300
политика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. У бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проводятся, работают представители антикоррупционного бюро. Об этом сообщило издание "Украинская правда". Корреспондент издания сообщил с места событий, что 27 июня к экс-заместителю главы офиса Владимира Зеленского Тимошенко пришли с обысками из-за дела с утечкой из Национального антикоррупционного бюро Украины. Эту информацию изданию подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны. Отмечается, что сам Тимошенко находится в машине, вокруг которой работают детективы бюро.
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украина, владимир зеленский, обыски
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, обыски
У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски, пишут СМИ
"Украинская правда": у экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. У бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проводятся, работают представители антикоррупционного бюро. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
Корреспондент издания сообщил с места событий, что 27 июня к экс-заместителю главы офиса Владимира Зеленского Тимошенко пришли с обысками из-за дела с утечкой из Национального антикоррупционного бюро Украины. Эту информацию изданию подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.
Отмечается, что сам Тимошенко находится в машине, вокруг которой работают детективы бюро.
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