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"Сломает хребет". В США оценили новое российское оружие
"Сломает хребет". В США оценили новое российское оружие - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Сломает хребет". В США оценили новое российское оружие
Использование российскими войсками авиабомб ФАБ-3000 М54 привеет к тому, что они переломят хребет украинской ПВО. Такое мнение выразил аналитик National... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:32+0300
2024-06-27T16:32+0300
2024-06-27T16:42+0300
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Использование российскими войсками авиабомб ФАБ-3000 М54 привеет к тому, что они переломят хребет украинской ПВО. Такое мнение выразил аналитик National Interest Брэндон Вейхерт."Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — заявил он.Вейхерт считает, что применение Россией данного вида оружие символизиует начало новой фазы специальной военной операции, при которой для украинских войск станет сложно защищаться от воздушных целей.По мнению эксперта, находящаяся под напряжением украинская ПВО "не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК".ВКС России активно применяют в зоне СВО авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты имеют возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ и при этом не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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россия, сво, авиабомбы, вкс россии
Вооружения, РОССИЯ, СВО, Авиабомбы, ВКС России
"Сломает хребет". В США оценили новое российское оружие
Аналитик Вейхерт: с помощью ФАБ-3000 Вооруженные силы России cокрушат ПВО Украины
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ.
Использование российскими войсками авиабомб ФАБ-3000 М54 привеет к тому, что они переломят хребет украинской ПВО. Такое мнение выразил аналитик National Interest
Брэндон Вейхерт.
"Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — заявил он.
Вейхерт считает, что применение Россией данного вида оружие символизиует начало новой фазы специальной военной операции, при которой для украинских войск станет сложно защищаться от воздушных целей.
По мнению эксперта, находящаяся под напряжением украинская ПВО "не может должным образом защититься от ФАБ-3000 М54, прикрепленной к комплекту планирующих бомб серии УМПК".
ВКС России активно применяют в зоне СВО авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты имеют возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ и при этом не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта