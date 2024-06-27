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Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, сообщили СМИ

Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, сообщили СМИ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Израиль участвует в переговорах о поставках Украине Patriot, сообщили СМИ

Министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины осуществляют переговорный процесс по поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:55+0300

2024-06-27T20:55+0300

2024-06-27T21:10+0300

вооружения

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины осуществляют переговорный процесс по поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Отмечается, что соглашение может включать системы Patriot, которые сперва отправят из Израиля в США, а затем на Украину. В материале сказано, что хотя и "обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине".По данным издания, в Израиле в апреле заявляли, что хотят завершить использование восьми батарей Patriot, которым более тридцати лет, и заменить их более современными системами.Источники сообщили газете, что в обсуждениях принимали участие в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Сейчас у Киева есть всего две системы Patriot, одну из которых отправили США, а вторую — совместно Германия и Нидерланды, сообщало ранее издание.Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. В прошлом году он заявлял, что просил Израиль предоставить Киеву средства ПВО и системы ПРО еще в начале конфликта, но безрезультатно.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, израиль, patriot