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Евросоюз разморозит часть переводов из России

Евросоюз разморозит часть переводов из России - 27.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз разморозит часть переводов из России

В Европейском союзе создали механизм разблокировки денежных переводов из Российской федерации в государства объединения, которые были замороженных в связи с... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T08:24+0300

2024-06-27T08:24+0300

2024-06-27T08:25+0300

экономика

россия

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европа

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. В Европейском союзе создали механизм разблокировки денежных переводов из Российской федерации в государства объединения, которые были замороженных в связи с тем, что в цепочке переводов в качестве посредников или отправителей участвовали банки, в отношение которых были введены санкции, сообщает РБК, ссылаясь на данные официального журнала Евросоюза.В статье указывается, что необходимые для разморозки переводов из России уже внесены в регламент Совета Евросоюза № 269/2014. Таким образом, европейские государства получили право "на условиях, которые сочтут целесообразными" разблокировать зависший платеж, который был заморожен в связи с участием в цепочке посредников банков, в отношении которых были введены санкции.В то же время в документе, как сообщает РБК, указано, что вводимые меры по разморозке переводов не распространяются на денежные средства, хранящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. Соответственно, механизм разморозки никак не решает проблему блокировки активов на счетах Euroclear.По словам эксперта по борьбе с финансовой преступностью Джорджа Волошина, чьи слова передает РБК, новые меры по разблокировке распространяются практически на все денежные переводы между физическими лицами и организациями из Российской Федерации в государства Евросоюза.

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россия, денежные переводы, европа