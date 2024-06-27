Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз разморозит часть переводов из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240627/perevody-849529860.html
Евросоюз разморозит часть переводов из России
Евросоюз разморозит часть переводов из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз разморозит часть переводов из России
В Европейском союзе создали механизм разблокировки денежных переводов из Российской федерации в государства объединения, которые были замороженных в связи с... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T08:24+0300
2024-06-27T08:25+0300
экономика
россия
денежные переводы
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_41fde6b0d95a85bea8abf50483893214.jpg
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. В Европейском союзе создали механизм разблокировки денежных переводов из Российской федерации в государства объединения, которые были замороженных в связи с тем, что в цепочке переводов в качестве посредников или отправителей участвовали банки, в отношение которых были введены санкции, сообщает РБК, ссылаясь на данные официального журнала Евросоюза.В статье указывается, что необходимые для разморозки переводов из России уже внесены в регламент Совета Евросоюза № 269/2014. Таким образом, европейские государства получили право "на условиях, которые сочтут целесообразными" разблокировать зависший платеж, который был заморожен в связи с участием в цепочке посредников банков, в отношении которых были введены санкции.В то же время в документе, как сообщает РБК, указано, что вводимые меры по разморозке переводов не распространяются на денежные средства, хранящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. Соответственно, механизм разморозки никак не решает проблему блокировки активов на счетах Euroclear.По словам эксперта по борьбе с финансовой преступностью Джорджа Волошина, чьи слова передает РБК, новые меры по разблокировке распространяются практически на все денежные переводы между физическими лицами и организациями из Российской Федерации в государства Евросоюза.
https://1prime.ru/20240626/perevody-849525667.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_198:0:2203:1504_1920x0_80_0_0_407ab5600f1e0c31a0a1f062451d1f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денежные переводы, европа
Экономика, РОССИЯ, денежные переводы, ЕВРОПА
08:24 27.06.2024 (обновлено: 08:25 27.06.2024)
 
Евросоюз разморозит часть переводов из России

РБК: ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. В Европейском союзе создали механизм разблокировки денежных переводов из Российской федерации в государства объединения, которые были замороженных в связи с тем, что в цепочке переводов в качестве посредников или отправителей участвовали банки, в отношение которых были введены санкции, сообщает РБК, ссылаясь на данные официального журнала Евросоюза.
В статье указывается, что необходимые для разморозки переводов из России уже внесены в регламент Совета Евросоюза № 269/2014. Таким образом, европейские государства получили право "на условиях, которые сочтут целесообразными" разблокировать зависший платеж, который был заморожен в связи с участием в цепочке посредников банков, в отношении которых были введены санкции.
В то же время в документе, как сообщает РБК, указано, что вводимые меры по разморозке переводов не распространяются на денежные средства, хранящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. Соответственно, механизм разморозки никак не решает проблему блокировки активов на счетах Euroclear.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию
Вчера, 22:10
По словам эксперта по борьбе с финансовой преступностью Джорджа Волошина, чьи слова передает РБК, новые меры по разблокировке распространяются практически на все денежные переводы между физическими лицами и организациями из Российской Федерации в государства Евросоюза.
 
ЭкономикаРОССИЯденежные переводыЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала