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ЕС разрешил некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
ЕС разрешил некоторые замороженные из-за санкций переводы из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЕС разрешил некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, следует из опубликованного регламента Совета ЕС. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:36+0300
2024-06-27T12:36+0300
2024-06-27T12:36+0300
совет евросоюза
банковские вклады
банковские платежи за границей
санкции против рф
замороженные российские активы
замороженные средства
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть лицо, попавшее в черные списки.Однако это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.
https://1prime.ru/20240627/perevody-849529860.html
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совет евросоюза, банковские вклады, банковские платежи за границей, санкции против рф, замороженные российские активы, замороженные средства
Совет Евросоюза, банковские вклады, банковские платежи за границей, санкции против РФ, замороженные российские активы, замороженные средства
ЕС разрешил некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
ЕС разрешил провести некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз разрешил проводить ранее замороженные переводы из России, отправленные через подсанкционные банки, следует из опубликованного регламента Совета ЕС.
Однако для этого такие операции должны быть между двумя физическими или юридическими лицами, не попадающими под санкции, а также осуществляться без использования счетов в банках, которые находятся под европейскими ограничениями. Наконец, бенефициаром такого перевода не должно быть лицо, попавшее в черные списки.
Однако это исключение не применяется в отношении замороженных средств или экономических ресурсов, находящихся в распоряжении европейских центральных депозитариев Euroсlear и Clearstream.
Евросоюз разморозит часть переводов из России