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В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

В больницах продолжают находиться 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в республике Коми. В данное число входят двое детей. Двадцать пострадавших | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:41+0300

2024-06-27T18:41+0300

2024-06-27T18:41+0300

происшествия

республика коми

авария

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В больницах продолжают находиться 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в республике Коми. В данное число входят двое детей. Двадцать пострадавших получили помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "В стационарах проходят лечение 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Республике Коми. В числе госпитализированных двое детей", — заявил он журналистам. Кузнецов отметил, что часть пациентов из поселка Инта ночью была эвакуирована вертолетами Центра санитарной авиации в медучреждения Воркуты и Сыктывкара. Также помощь пострадавшим оказывают в стационарах Инты и Печор. Одного из пострадавших детей лечат в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре. По нему провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, сообщил Кузнецов. Он также рассказал, амбулаторная помощь оказана двадцати пострадавшим, в том числе трем детям. Кроме того, врачи проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, добавил Кузнецов. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Отмечалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Согласно последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

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республика коми

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республика коми, авария