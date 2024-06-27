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В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми
В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ
В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми
В больницах продолжают находиться 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в республике Коми. В данное число входят двое детей. Двадцать пострадавших | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T18:41+0300
2024-06-27T18:41+0300
происшествия
республика коми
авария
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В больницах продолжают находиться 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в республике Коми. В данное число входят двое детей. Двадцать пострадавших получили помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "В стационарах проходят лечение 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Республике Коми. В числе госпитализированных двое детей", — заявил он журналистам. Кузнецов отметил, что часть пациентов из поселка Инта ночью была эвакуирована вертолетами Центра санитарной авиации в медучреждения Воркуты и Сыктывкара. Также помощь пострадавшим оказывают в стационарах Инты и Печор. Одного из пострадавших детей лечат в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре. По нему провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, сообщил Кузнецов. Он также рассказал, амбулаторная помощь оказана двадцати пострадавшим, в том числе трем детям. Кроме того, врачи проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, добавил Кузнецов. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Отмечалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Согласно последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
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республика коми
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республика коми, авария
Происшествия, республика Коми, авария
18:41 27.06.2024
 
В больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

Минздрав: в больницах остаются 11 человек, пострадавших при сходе поезда в Коми

© Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Северо-Западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В больницах продолжают находиться 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в республике Коми. В данное число входят двое детей. Двадцать пострадавших получили помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В стационарах проходят лечение 11 человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Республике Коми. В числе госпитализированных двое детей", — заявил он журналистам.
Кузнецов отметил, что часть пациентов из поселка Инта ночью была эвакуирована вертолетами Центра санитарной авиации в медучреждения Воркуты и Сыктывкара. Также помощь пострадавшим оказывают в стационарах Инты и Печор.
Одного из пострадавших детей лечат в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре. По нему провели телемедицинскую консультацию со специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы, сообщил Кузнецов.
Он также рассказал, амбулаторная помощь оказана двадцати пострадавшим, в том числе трем детям.
Кроме того, врачи проводят осмотры на станциях по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск, добавил Кузнецов.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Отмечалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Согласно последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
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15:49
 
Происшествияреспублика Комиавария
 
 
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