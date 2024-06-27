Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240627/pozhar-849544078.html
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри - 27.06.2024, ПРАЙМ
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри
Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:14+0300
2024-06-27T14:15+0300
происшествия
подмосковье
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849543918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d1118793d4a23698c8aa22142534e5c.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек."Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости.Источник добавил, что 26 июня спасатели обследовали здание в поисках пострадавших.
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849543918_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b1a36321e02bb3ba781bbcdc9e636ef2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
14:14 27.06.2024 (обновлено: 14:15 27.06.2024)
 
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри

Источник: сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.
По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек.
"Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости.
Источник добавил, что 26 июня спасатели обследовали здание в поисках пострадавших.
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала