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Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри - 27.06.2024, ПРАЙМ
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри
Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:14+0300
2024-06-27T14:14+0300
2024-06-27T14:15+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек."Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости.Источник добавил, что 26 июня спасатели обследовали здание в поисках пострадавших.
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подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри
Источник: сгоревшее во Фрязино здание признано опасным для нахождения внутри
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.
По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек.
"Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости.
Источник добавил, что 26 июня спасатели обследовали здание в поисках пострадавших.