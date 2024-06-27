https://1prime.ru/20240627/pozhar-849544078.html

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри - 27.06.2024, ПРАЙМ

Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным для нахождения внутри

Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:14+0300

2024-06-27T14:14+0300

2024-06-27T14:15+0300

происшествия

подмосковье

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849543918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d1118793d4a23698c8aa22142534e5c.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Здание во Фрязино, пожар в котором вспыхнул 24 июня, признали опасным для нахождения внутри в связи с большим количеством обрушений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Пожар вспыхнул днем в понедельник на пятом этаже, это площадь разрослась до пять тысяч квадратных меторв. Отмечалось, что четыре этажа полностью выгорели.По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек."Здание признано опасным для нахождения внутри. Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости.Источник добавил, что 26 июня спасатели обследовали здание в поисках пострадавших.

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подмосковье, пожар