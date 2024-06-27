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Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали

Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали - 27.06.2024, ПРАЙМ

Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали

Пожар в городе Любим в Ярославской области локализовали на пяти тысячах квадратных метров. Об том сообщила пресс-служба МЧС России. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:47+0300

2024-06-27T19:47+0300

2024-06-27T19:47+0300

происшествия

ярославская область

пожар

мчс россии

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пожар в городе Любим в Ярославской области локализовали на пяти тысячах квадратных метров. Об том сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что в Любиме на площади 4,8 тысячи квадратных метров горит склад с обувью, было частичное обрушение кровли, данные о пострадавших не поступали. "Пожар локализован на площади пять тысяч квадратных метров", — сказано в сообщении пресс-службы.

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ярославская область

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ярославская область, пожар, мчс россии