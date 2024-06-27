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Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали
Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали - 27.06.2024, ПРАЙМ
Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали
Пожар в городе Любим в Ярославской области локализовали на пяти тысячах квадратных метров. Об том сообщила пресс-служба МЧС России. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:47+0300
2024-06-27T19:47+0300
происшествия
ярославская область
пожар
мчс россии
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пожар в городе Любим в Ярославской области локализовали на пяти тысячах квадратных метров. Об том сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что в Любиме на площади 4,8 тысячи квадратных метров горит склад с обувью, было частичное обрушение кровли, данные о пострадавших не поступали. "Пожар локализован на площади пять тысяч квадратных метров", — сказано в сообщении пресс-службы.
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ярославская область, пожар, мчс россии
Происшествия, Ярославская область, пожар, МЧС России
19:47 27.06.2024
 
Пожар на обувном складе в Ярославской области локализовали

МЧС: пожар на складе в Ярославской области локализован на пяти тыс "квадратов"

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк%Сотрудник МЧС
%Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пожар в городе Любим в Ярославской области локализовали на пяти тысячах квадратных метров. Об том сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Любиме на площади 4,8 тысячи квадратных метров горит склад с обувью, было частичное обрушение кровли, данные о пострадавших не поступали.
"Пожар локализован на площади пять тысяч квадратных метров", — сказано в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияЯрославская областьпожарМЧС России
 
 
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