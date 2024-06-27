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Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра"
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра"
Перечень препаратов, которые закупаются через фонд "Круг добра" для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, расширяется, правительство РФ направит... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:24+0300
2024-06-27T14:24+0300
2024-06-27T14:37+0300
кабмин
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Перечень препаратов, которые закупаются через фонд "Круг добра" для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, расширяется, правительство РФ направит свыше 24,5 миллиарда рублей на обеспечение бесперебойной работы фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.В ходе совещания Мишустин рассказал, что государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации."Перечень препаратов, которые закупаются через государственный фонд "Круг добра", последовательно расширяется. Для помощи его подопечным используются новые сложные уникальные методики. Все это требует, конечно же, дополнительных ресурсов, дополнительных средств. Для бесперебойной работы фонда в текущем году мы направим свыше 24,5 миллиарда рублей. Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, круг добра
Кабмин, Михаил Мишустин, Круг добра
Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра"
Мишустин: кабмин направит 24,5 миллиарда рублей для работы фонда "Круг добра"
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Перечень препаратов, которые закупаются через фонд "Круг добра" для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, расширяется, правительство РФ направит свыше 24,5 миллиарда рублей на обеспечение бесперебойной работы фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
В ходе совещания Мишустин рассказал, что государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации.
"Перечень препаратов, которые закупаются через государственный фонд "Круг добра", последовательно расширяется. Для помощи его подопечным используются новые сложные уникальные методики. Все это требует, конечно же, дополнительных ресурсов, дополнительных средств. Для бесперебойной работы фонда в текущем году мы направим свыше 24,5 миллиарда рублей. Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами", - сказал Мишустин.