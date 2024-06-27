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Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - 27.06.2024, ПРАЙМ
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали
Поставки из России составляют 40% от общего объема импорта пшеницы в Мали. Об этом заявил глава Минпромторга страны Мусса Алассан Диалло. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:21+0300
2024-06-27T09:21+0300
экономика
россия
пшеница
мали
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Поставки из России составляют 40% от общего объема импорта пшеницы в Мали. Об этом заявил глава Минпромторга страны Мусса Алассан Диалло.В частности, он заявил: "Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта".Вместе с тем Диалло заявил о намерении Мали поставлять в Российскую Федерацию свою агропродукцию, и Минпромторг страны предпринимает для этого соответствующие шаги."Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - уточнил министр.По его мнению, необходимы дальнейшие переговоры и поиск "компромиссного решения" со стороны России по вопросу золотодобычи на территории Мали.
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россия, пшеница, мали
Экономика, РОССИЯ, пшеница, МАЛИ
09:21 27.06.2024
 
Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Минпромторг Мали: Россия поставляет в Мали 40 процентов от всего импорта пшеницы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Поставки из России составляют 40% от общего объема импорта пшеницы в Мали. Об этом заявил глава Минпромторга страны Мусса Алассан Диалло.
В частности, он заявил: "Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта".
Вместе с тем Диалло заявил о намерении Мали поставлять в Российскую Федерацию свою агропродукцию, и Минпромторг страны предпринимает для этого соответствующие шаги.
"Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - уточнил министр.
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По его мнению, необходимы дальнейшие переговоры и поиск "компромиссного решения" со стороны России по вопросу золотодобычи на территории Мали.
 
ЭкономикаРОССИЯпшеницаМАЛИ
 
 
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