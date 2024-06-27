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Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали - 27.06.2024, ПРАЙМ

Поставки из России составили 40 процентов от общего импорта пшеницы в Мали

Поставки из России составляют 40% от общего объема импорта пшеницы в Мали. Об этом заявил глава Минпромторга страны Мусса Алассан Диалло. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:21+0300

2024-06-27T09:21+0300

2024-06-27T09:21+0300

экономика

россия

пшеница

мали

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Поставки из России составляют 40% от общего объема импорта пшеницы в Мали. Об этом заявил глава Минпромторга страны Мусса Алассан Диалло.В частности, он заявил: "Помимо топлива и удобрений, Мали в основном импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, например пшеницу, на которую приходится почти 40% импорта".Вместе с тем Диалло заявил о намерении Мали поставлять в Российскую Федерацию свою агропродукцию, и Минпромторг страны предпринимает для этого соответствующие шаги."Мали хотела бы поставлять в Россию ряд сельскохозяйственных продуктов, включая хлопок, кунжут, орехи кешью и манго - сорта, по которым министерство ведет большую работу", - уточнил министр.По его мнению, необходимы дальнейшие переговоры и поиск "компромиссного решения" со стороны России по вопросу золотодобычи на территории Мали.

https://1prime.ru/20240619/mali-849283209.html

мали

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россия, пшеница, мали