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Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго
Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:26+0300
2024-06-27T13:26+0300
2024-06-27T13:26+0300
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства провел переговоры со своим колллегой из африканской страны Дени Сассу-Нгессо в Кремле.По его словам, лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития двустороннего сотрудничества. "Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - пояснил Путин. Он добавил, что у России и Конго сложились хорошие и добрые отношения.
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владимир путин, россия
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго
Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Конго заметно развиваются
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства провел переговоры со своим колллегой из африканской страны Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
По его словам, лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития двустороннего сотрудничества. "Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - пояснил Путин.
Он добавил, что у России и Конго сложились хорошие и добрые отношения.
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России