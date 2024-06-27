Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/putin-849541784.html
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго
Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:26+0300
2024-06-27T13:26+0300
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849387346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c317e2b71d93ac28d139284613174f9.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства провел переговоры со своим колллегой из африканской страны Дени Сассу-Нгессо в Кремле.По его словам, лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития двустороннего сотрудничества. "Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - пояснил Путин. Он добавил, что у России и Конго сложились хорошие и добрые отношения.
https://1prime.ru/20240626/ugrozy-849526288.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849387346_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f1df12a20d807158e053defc3a2670a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия
Владимир Путин, РОССИЯ
13:26 27.06.2024
 
Путин отметил развитие торгово-экономических связей России и Конго

Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Конго заметно развиваются

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Республика Конго развивают торгово-экономические связи, результаты заметны, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства провел переговоры со своим колллегой из африканской страны Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
По его словам, лидер Конго прикладывает необходимые усилия для развития двустороннего сотрудничества. "Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи", - пояснил Путин.
Он добавил, что у России и Конго сложились хорошие и добрые отношения.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России
Вчера, 23:21
 
Владимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала